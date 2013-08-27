《中国重要政经日程》--8月27日

============================近日重要政经日程=======================

8/28(三)

* 2013 CCTV中国经济年度人物评选启动仪式在上海举行。

8/29(四)

* 2013中国民营企业发布会在北京举行。

钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。

8/31(六)

2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日。

9/3（二）

* 中国国家主席习近平访问中亚四国并出席G20峰会、上合组织峰会，至13日。

第十届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，至6日。

9/4（三）

2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。

第二届金融街论坛在北京举行，至5日

9/5（四）

聚商(GICC)咨询公司将和西省煤层气行业协会在北京举办“第四届中国国际非常规油气峰会暨展览2013”，至6日。

9/10（二）

第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。

9/11 (三)

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

9/14（六）

2013中国信托业高峰论坛在北京举行

9/24 (二)

第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。

11/14 (四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29 (六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程