《中国报摘》--其他报纸重要消息8月27日

**上海证券报**

--中国国务院周一提请全国人大常委会审议《关于授权国务院在上海自贸区等试验区内暂时停止实施有关法律规定的决定（草案）》。根据草案，在试验区内，对负面清单之外的外商投资暂时停止实施外资企业法、中外合资经营企业法、中外合作经营企业法等法律的有关规定。

--广东省支持前海开发开放的36项配套政策正式浮出水面。其中“支持将前海建设成为珠三角金融改革创新综合试验区的核心功能区”、“支持前海湾保税港区向自由贸易园区转型升级”等新提法受关注。

--全国人大常委会第四次会议听取了执法检查组关于检查《可再生能源法》实施情况的报告，报告指出，可再生能源电价补贴等政策仍存在一定问题，“一刀切”的价格政策不利于光伏发电大规模应用。

**第一财经日报**

--随着铁路投融资体制改革方案出台，城际铁路的所有权和经营权将向地方政府和社会资本敞开，其中四川拟建立的川南铁路公司有望成为首个没有铁路总公司参与的地方铁路公司。

**21世纪经济报 道**

--全国老龄工作委员会办公室副主任阎青春透露，国务院“关于加快养老服务业发展的若干意见”初稿正在征求意见中，即将出台的意见在养老机构营业税、土地取得等政策方面，会有进一步的突破。

**人民日报**

--中国电子信息产业发展研究院预计，2013年－2015年是中国智能手机换代高峰期，三年累计销售额将达到2万亿元人民币，中国智能手机市场销量将继续保持高速增长。（完）