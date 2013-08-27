全球金市：金价在升破1,400美元后，后市看涨--分析师

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透纽约8月26日 - 技术分析师表示，金价 周一升破每盎司1,400美元，为6月7日以来首见，而且呈现偏多的“杯柄型”技术图型，暗示黄金可能已在两个月前触底，后市准备有更多的涨势。
“很有可能在6月28日(第二季的最后交易日)已出现近期低位，当时有许多大型投资者弃守，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示。他指的是在市场底部时的最后一波抛盘，之后金价再次走升。
在周一早上金价短暂触及每盎司1,406美元，较6月底创下三年低位1,180美元已弹升逾200美元。
包括黄金多头John Paulson在内的对冲基金经理人，第二季出脱在全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的持金仓位，押注美联储将因美国经济改善而结束其刺激计划。
自此之后，金价急速反弹，因包括周五公布的新屋销售及周一的耐久财订单等美国经济指标表现黯淡，使得外界对美联储何时缩减买债计划更加摸不着头绪。
如今金价在其50日移动均线上方和200日移动均线下方交投，50日正朝向突破站上200日，此重要的“黄金交叉”为一偏多型态，可能暗示金价动能增加。
然对后市较没把握的分析师则表示，金价需要明确攻克重要阻力位，才可以说市场长期有不错的技术面筑底。
LOGIC Advisors商品投资合伙人Bill O'Neill表示，1,425是比1,400更为重要的价位水准。
Wells Fargo Securities的贸易策略主管Rick Bensignor关注金价能否突破200日移均线切入位约每盎司1,471美元。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。