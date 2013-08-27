《新兴市场重要经济事件预告》--8月27日-9月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月27日(二)

约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在矿业智库Mining Lekgotla 2013年会议上发表主旨演讲(1330)。

首尔--韩国央行总裁金仲秀为央行货币政策竞赛最后一轮致开幕辞。

首尔--韩国央行总裁金仲秀与投行分析师会面(2230)。

布拉格--捷克央行副总裁Vladimir Tomsik和委员会成员Eva Zamrazilova在一场消费金融会议上发表演说(0500)。

首尔--韩国央行公布8月货币政策委员会会议记录(0700)。

安卡拉--土耳其央行公布8月货币政策委员会会议记录。

布达佩斯--匈牙利央行利率决定会议。

8月28日(三)

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日)。

8月29日(四)

尼日利亚阿布贾--非洲开发银行和尼日利亚财政部就基础设施建设进行政策对话。尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala将为活动揭幕。与会人员还有非洲开发银行副总裁和首席经济学家Mthuli Ncube。

圣地亚哥--智利央行将发布8月货币政策会议记录(1230)。

布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周会。无讨论货币政策问题的安排。

8月30日(五)

暂无重要经济事件。(完)

9月2日(一)

圣彼得堡--20国集团(G20)代表会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。

圣彼得堡--G20财长代表会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。

蒙罗维亚--非洲开发银行集团总裁Donald Kaberuka主导专门高级别小组会议，议题为局势脆弱的国家。发言人包括东帝汶财长Emilia Pires。

9月3日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月4日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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