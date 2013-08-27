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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 09:03 BJT

香港个股：中石油与子公司昆仑能源暂停股份买卖--联交所

路透香港8月27日 - 香港联交所表示，按市值计全球第二大石油及天然气生产商--中国石油 H股及其子公司昆仑能源有限公司 周二暂停股份买卖；暂未获悉停牌原因。

中石油发言人接受路透查询时对停牌原因不作评论，但表示会于今天稍后发出公告。

停牌前，中石油H股和昆仑能源周一分别收报8.65港元和12.58港元。（完） (记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 林高丽)

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