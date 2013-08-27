拉美汇市：普遍下跌，市场质疑巴西央行支撑雷亚尔的能力

该计划于周四稍晚公布，周五帮助雷亚尔上涨逾3%，为2011年9月以来的最大单日涨幅。

到了周一，已然担忧美联储缩减刺激措施的交易商，对于该计划能阻止雷亚尔下跌的信心不断流失。

“‘缩减刺激’相关交易正牵动拉美汇市走向，”4CAST策略师Katia Diaz称，“巴西央行的干预加重这样的氛围，或者会...进一步推低高收益率(殖利率)的拉美货币。”

多年以来，美联储的购债措施为在新兴市场追逐高回报的投资者提供了稳定的美元来源。

由于市场担心美联储将很快开始缩减购债措施，大多新兴市场都遭受了动荡，但巴西雷亚尔跌势较其他货币更为剧烈，因为投资者也担心该国的经济前景。

雷亚尔兑美元收于2.3831雷亚尔，而墨西哥披索兑美元 微升0.12%至13.193披索。(完)

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