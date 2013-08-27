版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 10:41 BJT

新债招标：中国国开行一、三、五年固息债利率均稍低于预期--业内人士

路透上海8月27日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债中标利率为4.37%，稍低于市场预测均值4.40%。

该行同时招标发行的三年期固息债中标利率为4.50%，五年期中标利率为4.58%，亦低于此前4.54%和4.61%的预测均值。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年

中标利率 4.37% 4.50% 4.58%

预测均值 4.40% 4.54% 4.61%

投标倍数 1.66 2.45 2.21

稍后国开行七、10年期固息债招标将于北京时间11:10结束，市场对该两期债的利率预测均值分别为4.69%与4.75%。

今日新债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期债

---------------------------------------------------

发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过70亿元、60亿元、

70亿元、50亿元和50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 8月27日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 1/3/5年：8月29日

7/10年：9月2日

分销期 1/3/5年：8月28日-8月29日

7/10年：8月28日-9月2日

上市日 1年：9月2日

3/5年：9月4日

7/10年：9月6日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐