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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 09:52 BJT

中国数据：1-7月规模以上工业企业利润同比增长11.1%--国家统计局

(重发以跟上红条)

路透北京8月27日 - 中国国家统计局周二公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额30,032.2亿元人民币，比去年同期增长11.1%。增速与1-6月份持平.

其中主营活动利润31,346.8亿元，比去年同期增长5.1%，增速比1-6月份回落2.1个百分点。

7月份，规模以上工业企业实现利润总额4,195.5亿元，比去年同期增长11.6%，增速比6月份提高5.3个百分点，其中，主营活动利润3455亿元，增长1.8%，而6月份为下降2.3%.

以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%) 图表 (link.reuters.com/mam62v)

1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 利润 11.1 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3.0 0.5 -1.8 -3.1 -2.7 主营利润 5.1 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2 6.0 4.0 0.9 -1.7 -2.9 -2.6 营收 11 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1 11.0 10.8 10.3 10.2 10.2 10.6

7月 6月 5月 4月 3月 ~ 12月 11月 10月 9月 8月 7月 利润 11.6 6.3 15.5 9.3 5.3 ~ 17.3 22.8 20.5 7.8 -6.3 4 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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