中国数据：1-7月规模以上工业企业利润同比增长11.1%--国家统计局

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
(重发以跟上红条)
路透北京8月27日 - 中国国家统计局周二公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额30,032.2亿元人民币，比去年同期增长11.1%。增速与1-6月份持平.
其中主营活动利润31,346.8亿元，比去年同期增长5.1%，增速比1-6月份回落2.1个百分点。
7月份，规模以上工业企业实现利润总额4,195.5亿元，比去年同期增长11.6%，增速比6月份提高5.3个百分点，其中，主营活动利润3455亿元，增长1.8%，而6月份为下降2.3%.
以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%) 图表 (link.reuters.com/mam62v)
1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 利润 11.1 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3.0 0.5 -1.8 -3.1 -2.7 主营利润 5.1 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2 6.0 4.0 0.9 -1.7 -2.9 -2.6 营收 11 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1 11.0 10.8 10.3 10.2 10.2 10.6
7月 6月 5月 4月 3月 ~ 12月 11月 10月 9月 8月 7月 利润 11.6 6.3 15.5 9.3 5.3 ~ 17.3 22.8 20.5 7.8 -6.3 4 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。