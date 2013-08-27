中国金融：安联与淘宝携手推中秋赏月险，中秋未看到月亮即获赔

路透上海8月27日 - 中国证券报周二报导，阿里小微金融服务集团(筹)旗下淘宝保险与安联财险周一达成战略合作。双方牵手后的首个动作是，推出国内首个“中秋赏月险”。该保险设定，被保险人如中秋看不到月亮，则可获赔。

阿里小微金融集团是阿里巴巴集团 旗下公司，业务包括小贷、担保等多元化金融业务；而安联财险是欧洲最大保险业者--德国安联保险 在中国设立的独资子公司。

“赏月险”是安联财险通过分析国内多个城市近20多年的气象数据，建立风险模型后，所推出的国内首款与节日和天气相关的保险产品。

“赏月险”分成两档。其中一档投保价格为20元人民币，若被保险人在赏月城市(上海、广州或深圳)由于天气原因看不到月亮，可获保险理赔50元；第二档投保价格为99元，赏月城市从3个增加到41个。如果被保险人由于天气原因看不到月亮，可获保险理赔188元。相应赔付金额会汇至被保险人的支付宝账户内。

安联财险中国公司副首席运行官宋玄壁表示，如果换成线下渠道，“赏月险”这种区域属性明显的险种肯定无法销售，因为推广成本过于高昂。这源于互联网容易对用户需求进行分析，以及自身的成本优势。

“我们没有想靠这个来赚钱，只要保持收支平衡就可。”他表示，“赏月险”是安联强化电子商务战略的第一步，“未来安联财险将融合互联网的需求，为大众提供更多保障”。

周一，淘宝保险平台还推出了“单身险”和“爱情保鲜险”。个性保险是淘宝保险吸引保险公司的一种营销方式。

自2010年，保险公司在淘宝上开设店铺，目前，中国平安 、中国人寿 、泰康等22家保险机构进驻该平台，险种涵盖车险、购物保障险、财产险等多个门类数百个险种。数据显示，淘宝保险平台上日均投保已超过200万笔。

“今年年底希望能有近50家保险公司进驻淘宝保险平台。”阿里集团相关人士表示。