港报财经评论：9月市场的双重风险--信报8月27日

9月市场的双重风险/ 习广思

9月未到，投资者的退市忧虑症已率先发作，焦点落在联储局的议息会议记录，希望从中得到一些线索。市场对退市的恐惧始自贝南奇5月的一番言论，美股在7月攀升，8月初见新高，原以为股市已逐步消化退市消息，谁知不久便复发。本周Jackson Hole年会少了贝南奇，市场少了点顾虑，但下周暑假结束，大鳄、细鳄将回到作战状态。金融大鳄索罗斯看淡美股，但美股由高位调整至上周低位幅度不足5%，调整会否就此结束？美股走势短期偏淡，上周有资金从美股外流，考虑到9月的波动源头，理由是联储局退市在9月中势将升温；其次，9月向来是道指全年表现最差的月份。还有，债务讨论快将开始。

美国国会在9月重开，市场焦点很快会落在债务上限，当市场把焦点完全放在退市一事上，自然忘记了去年底触发大调整的风险源头。美国财长杰克卢再次警告国会，美国将在数周后触及债务上限，呼吁国会就债务上限达成协议，就算美国违约是暂时性，也会带来有害后果。无论是退市或债务上限，都不过是市场恐惧症、忧虑症的表现，均不会构成金融风暴，而美国的政治僵局，却是投资者的恶梦，足够成为制造波动及调整的理由。9月两大风险来袭，会否进一步延续近期的资金流局面，资金因调整流出美股，亦因退市而流出新兴市场？以现时局面来看，短期内资金流利好欧股之余，亦利好中港股市，毕竟中国宏观风险下降带来憧憬，港股及人民币资产的风险也相对较低。

金融市场的虚虚实实，退市对美股来说是虚惊一场，对新兴市场来说，则是资金层出现转变，但与商品何干？近期贵金属价格回升，金价由每盎斯1,300美元升上1,400美元水平，白银再上升，最大意义是中国大妈终于可以解套。但是这种技术性反弹背后，主要是对冲基金在过去一个月增持长仓，如果硬把它解读成经济数据差、QE憧憬再升温，那则有点牵强。大摩认为，金价反弹动力将逐步消退，债息上升、美元转强，均会磨灭投资对黄金的信心。中港股市暂时成为资金避风港，大市难大升，但下跌风险也减低，特别是宏观数据回稳，投资者信心回升。中国内地A股回稳成为港股后盾，恒指昨天重上22,000点，收报22,005点，上升141点，但大市成交额只有473亿港元，沽空比率9.8%。(B03)

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美元兑日圆走势逆转/ 苏子

美元兑日圆今年以来的表现最佳，截至98.6，暂时录得接近14%的升幅；至于表现最差的便是澳元兑美元，截至0.901，暂时录得逾13%的跌幅。不过，若从非美元的澳元兑日圆来看，今年以来虽然并无太大变化，暂时录得不足1.5%的跌幅；却会发现原来截至目前为止，市场普遍最为看淡的日圆原来并不及澳元的表现那么差劲。换言之，今年持有澳元兑美元者可以说是大输家了。其实，澳元兑日圆于今年4月12日之前一直处于不俗的上升势头里运行。以今年1月首个交易日的89.8低位，至4月11日的105.43高位止，期间汇价共升1563点子或逾17%，故当时持有澳元兑日圆者可以说是大丰收。但殊不知于4月12日开始，澳元兑日圆便出现逆转性的回落，目前更已完全抹去上述逾17%的升幅，并且录得接近1.5%的跌幅，走势可说是与过山车无异。

相信当时不少持有澳元兑日圆长仓的投资者，未必会于今年4月可以决断地获利平仓，因为当时市场已一面倒看淡日圆的气氛，以及大量投资者也相信澳元汇价怎样跌也不会差得过日圆的观点，故持有澳元兑日圆的投资者只会相信其策略是有赢无输，不会贸然平仓！但目前的结果却已令一众坚持看好澳元并同时看淡日圆的投资者大跌眼镜。多年来在市场所见，大量汇市炒家也在日圆这只货币身上输去大量财富甚至破产收场，由此可以想像，要在日圆这只货币身上获取利润其实不是一件容易的事情。

目前市场的观点是，看好美元的大方向并同时相信日圆汇价只会继续往下寻底，若市场大户有心于9月可能会是风高浪急的汇市中来个反高潮，使劲炒作日圆的散户投资者输钱，届时汇市会否出现美元急跌同时日圆上升的情境？值得留意！若真的出现上述情境，美元兑日圆后市可能会像澳元兑日圆般，抹去今年的大部分升幅，甚至倒跌收场。(B14)