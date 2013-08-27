港报财经评论：求稳买港资股，恒地港铁安心--经济日报8月27日

求稳买港资股，恒地港铁安心/ 林瑞芬

上市公司将赶于今周末前派发业绩，工行 及中行 埋尾阵。逐步接近周四结算日，大势料大致平静，恒指昨收22,005，升0.65%。新兴市场沽压略见平息，A股亦生猛识弹，上证昨收报2,096，升1.9%。上证稳处短期上升通道，经济回稳获市场共识渐发挥作用。港股昨乘建行 及中石化 业绩略优胜而冲涨；惟暂见恒指上下皆有界，短线缺乏想像空间。恒指昨最高见过22,116，上有22,000/22,500阻力，下有21,500/21,000支持，上落待结算，又同大家跟进一下两只港资蓝筹业绩。总括而言，恒地 及港铁 均属稳字辈。

上周派发业绩表的恒地，近观无惊喜，截至今年6月底止中期核心盈利下跌4%至34.5亿港元；远观先有番多少少憧憬，事关农地土储够多，在香港地产发展股中算有较亮点。瑞银认为，恒地于新界东北发展区中的农地发展或有突破，预期能转换部分的农地作住宅发展。再者，政府积极加快增加住宅供应，相信土地转换的速度将较快，恒地的农地发展得以推进。据花旗估算，恒地于新界东北发展区拥有90万平方尺农地，假设地积比率为4.5倍及成功转换用途，恒地于2015年可额外增加450万尺的住宅用地，令其资产净值提升45亿港元。

摩根大通则指政府在7月时公布东北新界发展项目，恒地旗下合共约270万平方尺地皮获划入新界东北发展区，其中90万平方尺地皮符合条件可原址换地发展，其中约180万平方尺地皮，则会由政府收回，集团可获取现金补偿。该行预期，集团潜在发展及收回农地，或可提升每股资产净值1.4港元至1.8港元。还有，瑞信估算，其农田的可变现值为每股2.74港元。大摩认为可能只有三分之一的东北农地可转售，估算农地的可变现值约为每股0.5港元。无疑以上所言是有机会实现，但依现今香港政治环境之复杂，在政府收回恒地农地过程中，恐怕是多变数，投资者还是要以中观眼看，未来售楼顺不顺利，卖到多少方现实。(B05)

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净息差持平，建行盈利可稳增/ 余少文

国企指数重上10,000点，后市要看内银股走势，其中建设银行 第二季净息差跟首季持平，若下半年能缓和下降趋势，相信全年盈利可保稳定增长及带动股价向上。中国内地股市昨显着回升，上证综合指数更升1.9%，收报2,096点；国指亦升142点或1.4%，收报10,075点，重越10,000点外，亦逼近过去两周阻力位100天平均线，成交额110亿港元。红筹指数升6点，报4,269点，成交额45亿港元。即使国指可升越100天平均线，俗称牛熊分界线的250天线会是下一个阻力位，升破牛熊线，后市才可以乐观一点。不过，除非国指成分股比重最大的内银股的盈利好过预期，又或中国短期有重大利好消息出台，否则会维持大市上落格局的预期。

内银股是大市后向的关键，截至目前为止，已公布上半年业绩的内银股都有10%以上增长，建行盈利增长13%至1,197亿元人民币，每股盈利0.48元人民币，不派中期息。彭博综合证券商预测指出，建行全年盈利约2,100亿元人民币，每股盈利约0.85元人民币，未来两年每股盈利料增长9.9%和6.4%，只有单位数增长，预测市盈率降至6倍，预测息率可以超过6厘，即使是市帐率也不足1.2倍；只要建行未来盈利至少保持单位数增长，在低PE、高息率和低PB下，建行已值得长线持有。净息差下跌及贷款质素下降，将困扰交通银行 ，建行也要面对贷款质素可能转差的问题，因为逾期超过90日的贷款额，同比增长21%至635亿港元；新增贷款额在第一及第二季分别增加32亿及25亿港元，都高过2012年各季度水平，即使连续三季不良贷款比率维持在0.99%水平，若贷款质素恶化下去，建行不良贷款率和不良贷款额会双升。

建行下半年业绩能否给人惊喜，要看其净息差有否改善，因为粗略计算建行季度净息差，见到其去年第三季净息差高见2.8%后，第四季和今年首季都下降，今年次季跟首季同为2.71%，相比招商银行 和交行的放缓为佳。若建行第三、四季净息差可保持上半年水平，下半年盈利增长有机会达到双位数字。至于建行上半年贷存比率只有66.63%，虽然低于75%贷存比率红线，如没有记错，四大银行每年也有一个贷存比率的指导线，不同于75%。不管如何，建行目前贷存比率是近年最高，而第二季的新增存款只有1,448亿港元，按年减少56%，相反新增贷款2,351亿港元，略高于去年同期，显示建行与交行一样，下半年要增加存款来维持贷款需求。(B03)