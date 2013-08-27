法国经济：政府委托专家制订10年改革行动计划

路透巴黎8月26日 - 法国政府已经委任专家制订一项为期10年的行动方案，整顿公共开支和教育等领域。这符合其温和的渐进式改革策略。

外界批评法国总统奥朗德(Francois Hollande)在迟迟未能启动结构性改革，而且缺乏宏观视野。为了回应这些质疑声音，奥朗德希望年底前专家们能够提出重塑该国产业和缩减福利规模的建议。

“重要的是摒弃我们当前的孤岛心态(silo mentality)，放宽思路。”知名经济学家兼学者Jean Pisani-Ferry说。奥朗德任命他担任一个新设的经济政策规划小组的负责人。

Pisani-Ferry称，此次规划以政府和工会达成的养老金体系改革方案为基础，其目的是将教育、住房、劳动培训等领域的结构性改革关联在一起，而不是以割裂的角度去看待法国存在的问题。

专家小组将特别关注法国竞争力落后这一状况，并评估去年底推出的企业税费优惠计划的影响。Pisani-Ferry认为，这一税惠政策未能如政府所愿地降低人工成本。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)