港报社评：不乏议价力，何须急罢工--星岛日报8月27日

高铁葵涌至元朗段地盘工人闪电罢工14个小时后，争取到资方让步而复工。不过，如何提高施工效率，问题并没有解决，劳资双方就更改工作条件要有商有量，避免令社会承受工程延误的代价。

这段隧道工程的承建商，昨日突然要求工人连续12个小时留在地底，承建商愿加薪补偿，至于迟到工人就要罚钱。工人清早才得悉新制，坚拒开工，最后要劳工处斡旋，劳资双方谈判后，资方晚上同意回复原有安排。

资方未经商讨或解释就改制，当然有问题；工人一下子就以罢工回应，也令人忧虑会否令本可谈判解决的劳资纠纷，一开始就出现罢工对峙。

今次工潮触发点来自资方更改制度，引起工人反弹。现时香港多个庞大基建工程施工，建筑工人吃香，工人有较强的议价能力，故此能够在资方让步后迅速解决。

工人估计资方担心工程进度，决定更改制度祈求提升效率，新制度有补偿、有惩罚，反映雇主旨在加快工程，而不是剥削金钱。恢复原有制度，资方要另谋善法解决赶工，前提是双方应该有充分协商。

现时香港有多个大型基建施工，不少地盘都面对赶工问题。早前高铁承建商申请输入外劳，劳工顾问委员会只基于特殊因素，同意皇岗至米埔段，输入300多名原先在皇岗段工作的内地工人，其他申请多遭拒绝。

输入外劳难得到批准，建筑行业人手短缺难以纾解，在求过于供情况下，薪酬获得大幅提升，建筑成本大涨，纳税人都要付出代价。工人待遇获得改善，本为社会乐见，最重要是不宜轻言罢工，避免影响公众及向雇主送上输入外劳的藉口。(A06)