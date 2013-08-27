港报社评：新兴市场告急，协同合作自保--信报8月27日

全球央行行长会议上周末结束，重点讨论美国储局退市对全球影响。国基会总裁拉加德警告，美国退市须考虑其溢出效应对新兴经济体的影响，但照目前形势看，美国启动退市已如箭在弦，新兴国家只有加强货币和汇率合作才有效自保。

昨天，亚特兰大联储银行总裁洛克哈特反驳外界对美国“以邻为壑”的批评，强调联储局的货币政策，是以国内经济为首要目标。应对发达国家退出非传统货币政策之举，各国央行进行协调，以防御资金外流的冲击，在今次全球央行行长会议上都有所论及。

拉加德指出，若果不能在全球层面采取行动，让各国发挥应有作用，则全球复苏将面临风险。然而，发达国家与新兴市场国家，明显缺乏短期共同利益的基础。

如今美国启动退市在即，不过，9月中旬的议息会议后，会否即时启动缩减购债行动，目前仍有疑问。目前，美国退市最大风险，在于政策溢出效应对新兴经济体的冲击。与此同时，资金陆续撤出新兴市场，难免限制了新兴经济体应对经济放缓的各项政策空间。

过去美国多轮量化宽松所释放的流动性，外溢到新兴市场，推高新兴经济体的资产价格，其负面效应目前逐步浮现，也使新兴市场国家内部经济失衡的缺点，在资金大举外流下进一步放大。

形势演变至今，美国退市的影响，将世界带入一个未知领域，新兴国家有需要加强货币和汇率合作，例如，国家间加强双边货币互换，为短期收支不平衡的新兴经济体纾解短期流动性困难，不失为可行之法，也可避免本币贬值引发资产沫泡爆破的危机。(A02)