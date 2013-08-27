港报社评：内地经济冷变暖，松投资有利弊--经济日报8月27日

国统局昨唱好下半年经济，多家大行近日更改口捧中国。内地经济在个多月间突由冷变暖，应因中央为应对美国退市冲击，藉放松投资为经济打预防针，惟莫太早乐观。

仅个多月前，内地经济仍大吹淡风，外界深忧下半年经济恐硬着陆。市场对内地经济的看法，短时间内由悲观转乐观，底因是中央对经济调结构未松口，但对谷投资却松手，藉推动铁路等以撑经济。

习李中央新领导层近月力推投资，除因经济动力趋缓外，更关键应是外部因素，就是提防美国储局将在9月起减买债，令过去4年涌进亚太的天量热钱回流，故急打预防针。

近日印度等新兴国已风声鹤唳，中国却反受追捧，反映中央松投资策略似乎奏效。但此特效预防针药效如此快，实不无隐忧，主要有三方面。

一是投资效益有疑。中央虽强调新投资将集中在铁路等环节，惟在地方诸侯有极强的投资冲动，中央能否把好审批关卡，保障地方新投资项目的效益？

二是楼市泡沫续胀。中央藉稍松楼控以谷投资，除再允房企在A股再融资、更默许温州等自行松绑楼控。会否令已极炽热的一线城市楼市更高烧难退？楼泡会否加速爆破？

三是地方债风险升。中央虽指将向民企开放铁路等垄断领域，惟政府主导投资的格局仍难扭转。力谷的部分基建，如废物处理、地铁等纵对内地经济民生有长期效益，惟地方债中短期压力却易增难减。

若松投资特效药的效果又快又好，固是乐见，惟中央须更仔细评估，以免虽挺过迫在眼前美国退市冲击，却为内地经济金融埋下更大炸弹，由赢家变输家。(A10)