港报社评：切割处理违法分间房与合法租户--文汇报8月27日

扶贫委员会昨日通过，向N无人士提供的一次过津贴将扩展至居住在工厦及商厦的分间房户。当局将工厦分间房违法与居住这些分间房居民本身并无犯法切割处理，是合理及适当的做法。当局应在继续处理涉及危险性分间房的同时，仿效僭建物处理手法，将不涉及危险性，且存在已久的工厦、商厦分间房，定为非优先处理个案。长远而言，当局应考虑在符合法定条件的工厦及商厦，允许并鼓励业主改建更多合法与符合安全标准的分间房。

扶贫委员会早先同意放宽居住在恶劣环境的“N无人士”申请租金补贴，不再限制相关人士居于分间房，但不包括工厦及商厦的分间房户，因这类分间房不合法。委员会现在的法律意见认为，居住在分间房的居民，本身并无犯法，即使违法都是相关业主在收到违例通知的命令后，并无执行，才属违法。工厦分间房户是在没有选择之下，或因为经济情况差才入住，切割处理违法分间房与合法租户，是公平合理的做法。

近年多次发生涉及分间房的火灾，分间房的潜在危险莫不令人忧虑。因此，发放津贴不等于将工厦分间房合法化，屋宇署应继续执法取缔有危险性的分间房，但要覆检这类住户的搬迁津贴援助，或协助其中合资格的分间房户入住公屋。

根据政府数字，商厦及工厦住户有约6,200人。一些存在已久的工厦商厦分间房，并不涉及危险性，当局应定为非优先处理个案。长远而言，分间房仍有存在价值，分间房户的居住问题需要解决，当局应研究私人工厦改作住宅用途时的补地价问题，同时考虑交通、周边环境等配套，将工厦改建成合乎规定的分间房。(A04)