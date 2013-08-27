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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 06:30 BJT

****主要国家经济指标预测--8月28日****

路透8月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 8月28日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值         前值
 0130     澳洲建筑完工(较前季)                              第二季       +1.6%        -2.0%
 0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                                7月          --         1.44
 0600     德国GfK消费者信心指数                                9月         7.1          7.0
 0600     德国进口物价(较前月)                                 7月       +0.2%        +0.8%
                                                                                
                    (较上年同期)                                         -2.5%        -2.2%
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                           7月       +2.1%        +2.3%
               民间贷款                                                  -1.6%        -1.6%
               M3三个月移动平均年增长率                                     --        +2.8%
 0800     意大利经季节调整零售销售(较前月)                     6月          --       +0.10%
                                                                                
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                             --       -1.10%
 1000     英国工业联盟(CBI)零售销售差值                        8月        正19         正17
 1100     美国抵押贷款市场指数                         8月23日当周          --        450.4
          美国再融资指数                                                    --      1,979.6
 1400     美国成屋待完成销售指数                               7月       -0.5%        -0.4%
 2300     韩国经常帐(亿美元)                                   7月          --   盈余47.9亿
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                            前周          --    卖超9,038
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --      买超479
   
 8月28-29日
 2350     日本零售销售(较上年同期)                             7月       +0.6%       ＋1.6%
                                                                                
 

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
 8月27日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段        现值       预估值
                                                                                
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                              8月       107.5        107.0
                    现况指数                                             112.0        110.9
                    预期指数                                             103.3        103.0
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              8月24日当周       +0.2%           --
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                   7月        95.8           --
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            8月24日当周       +3.8%           --
 1300     美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会            6月       +0.9%        +1.0%
          地区房价指数(较前月)                                                  
                  (较上年同期)                                          +12.1%       +12.1%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都                      +2.2%        +2.3%
          会地区房价指数(较前月)                                                
 1400     美国消费者信心指数                                   8月        81.5         79.0
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                     8月        正14           --
                                                                                
 1430     美国达拉斯联储服务业活动指数                         8月        13.6           --
                                                                                
 2100     韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                      9月          78           --
 (完)

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