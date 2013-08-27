主要国家经济指标预测--8月28日****

路透8月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第二季 +1.6% -2.0% 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 7月 -- 1.44 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 7.1 7.0 0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.2% +0.8% (较上年同期) -2.5% -2.2% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +2.1% +2.3% 民间贷款 -1.6% -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.8% 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- +0.10% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.10% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正19 正17 1100 美国抵押贷款市场指数 8月23日当周 -- 450.4 美国再融资指数 -- 1,979.6 1400 美国成屋待完成销售指数 7月 -0.5% -0.4% 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余47.9亿 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超9,038 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超479 8月28-29日 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +0.6% ＋1.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 107.5 107.0 现况指数 112.0 110.9 预期指数 103.3 103.0 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月24日当周 +0.2% -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 95.8 -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月24日当周 +3.8% -- 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 6月 +0.9% +1.0% 地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.1% +12.1% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都 +2.2% +2.3% 会地区房价指数(较前月) 1400 美国消费者信心指数 8月 81.5 79.0 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 8月 正14 -- 1430 美国达拉斯联储服务业活动指数 8月 13.6 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 9月 78 -- (完)