《港报快速浏览》--8月27日报摘,社评及财经评论****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容.
--------------------------------报纸摘要-------------------------------------
《香港报摘》－信报
《香港报摘》－经济日报
《香港报摘》－其他报纸重要消息
----------------------------------社评--------------------------------------
港报社评：不乏议价力，何须急罢工--星岛日报
港报社评：新兴市场告急，协同合作自保--信报
港报社评：内地经济冷变暖，松投资有利弊--经济日报
港报社评：切割处理违法分间房与合法租户--文汇报
港报社评：“薄案”罕见高透明度，司法新标竿值得憧憬--明报
---------------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论：求稳买港资股，恒地港铁安心--经济日报
港报财经评论：9月市场的双重风险--信报
-----------------------------------其他--------------------------------------
中国报摘
台湾报摘
如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路
透各地服务热线(Help Desk):
亚洲客户服务中心: 0800222090
北京客户服务中心: 108006110050