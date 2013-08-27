版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 27日 星期二 10:13 BJT

****《港报快速浏览》--8月27日报摘,社评及财经评论****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容.
     
 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：不乏议价力，何须急罢工--星岛日报                                  
 港报社评：新兴市场告急，协同合作自保--信报                                  
 港报社评：内地经济冷变暖，松投资有利弊--经济日报                            
 港报社评：切割处理违法分间房与合法租户--文汇报                              
 港报社评：“薄案”罕见高透明度，司法新标竿值得憧憬--明报                    
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：求稳买港资股，恒地港铁安心--经济日报                          
 港报财经评论：9月市场的双重风险--信报                                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
    如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路
  透各地服务热线(Help Desk):
    
    亚洲客户服务中心: 0800222090
    北京客户服务中心: 108006110050

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐