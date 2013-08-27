中国期货：动力煤合约草案亮相，交易单位偏高但无碍流动性

路透北京8月27日 - 郑州商品交易所周一晚间公布了动力煤期货合约草案，每手200吨的交易单位虽然高于市场此前估计，但鉴于动力煤市场的庞大规模，万元以内的交易门槛仍有望吸引到不错的流动性。

合约草案显示，动力煤期货的基准交割品为收到基低位发热量为5,500千卡/千克的动力煤。最小变动价位为0.2元/吨，交易代码为TC。

而根据此前市场流传的版本，动力煤合约的交易单位为100吨/手，仅为交易所草案的一半。不过对于部分投资者担心合约规模过大妨碍流动性的问题，交易所认为并不足虑。

郑商所在新闻稿中指出，按动力煤当前每吨约550元计算，一手期货合约价值在11万元左右，比焦煤(6万元)大，略低于焦炭(15万)，属适中水平。同时，11万元的合约价值与动力煤万亿级的市场规模和大宗散货的商品属性也相匹配。

“上市运行后，还可根据市场实际需要，适时调整合约单位。”郑商所表示。

根据草案公布的动力煤合约5%的最低交易保证金比率，并考虑期货公司的风控要求，交易一手合约所需的保证金在8,000元左右。

尽管官方迄今未明确动力煤期货的上市时间，但业内普遍预计，该品种或于9月正式挂牌，成为继3月焦煤期货登陆大商所以后，年内第二个上市的中国期货新品种。