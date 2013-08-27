版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 10:01 BJT

日本政经：首相安倍未指示考虑下调企业税率--经济财政大臣

多名政府官员已表示，下调企业税可能是安倍政府考虑的选项之一，这些选项是为了减轻预期明年起实施的上调消费税所带来的负面影响。

据日本经济新闻周二报导，安倍晋三称他希望讨论的内容要基于抗击通缩和重振经济的需要。(完) (编译 张涛/隋芬; 审校 张若琪/艾茂林)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐