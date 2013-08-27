更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率走高，银行补充存款需求不减

* 三个月国库现金定存中标利率4.75%，稍高于上次

* 银行同业业务扩张受限，国库现金定存受青睐

* 调整存贷比的考量有所弱化 (新增市场评论和更多背景)

路透上海8月27日 - 尽管近期资金偏紧已有所缓和，但中国财政部周二招标的三个月期国库现金定存中标利率仍稍高于上次水平。市场人士指出，自6月“钱荒”后银行开始被迫压缩同业业务杠杆，对其他渠道的存款补充需求因此提升，国库现金定存持续受青睐。

上海一银行交易员表示，“感觉大家都（把现金定存）当做三个月的同业存款来做了，考虑到缴存款准备金的因素，三个月同业存款也要这个水平。”

他并认为，在同业存款扩张不畅的情况下，国库现金定存已成为持续的稳定的存款补充渠道，银行对通过其调整存贷比的考量有所弱化。

公告显示，财政部与央行今日进行的500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.75%。最近一次同期限定存招标是在8月15日，利率为4.69%。

上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价 显示，三个月期品种最新价格为4.6619%。而银行间资金市场三个月期质押式回购加权平均利率 上日收报5.5167%。

今日进行的国库现金定存为今年第七期，起息日为2013年8月27日，到期日2013年为11月26日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% 六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69% 七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75% -------------------------------------------------------

3,200