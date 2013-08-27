港股业绩：银河证券中期净利同比增长12%，受经纪和自营业务带动

路透香港8月27日 - 中国大型券商银河证券 周二公布，今年上半年净利同比增12%，主要受经纪和自营业务带动。

银河证券的业绩公告显示，2013年1-6月净利为9.68亿元人民币，去年同期则为8.66亿元；每股盈利0.15元，不派发中期股息。

银河证券于今年5月在香港首次公开发售(IPO)上市筹资约81亿港元，这是上市后首份业绩。

期内，证券经纪业务税前利润为14亿元，同比增长56%，得益于公司不断健全客户服务体系，加强金融产品创新，提升协同营销能力和综合金融服务水平，进一步推动财富管理转型。

另一个亮点是自营及其他证券交易服务的税前利润大增70%至3.05亿元。公司称，在市场行情大幅波动的情况下，权益类自营投资业务重点参与上市公司定向增发，同时适当参与二级市场股票投资及基金投资，公司债券类自营投资业务采取灵活主动的操作策略，适时调整持仓规模。

不过，私募股权投资由盈转亏，税前亏损1.06亿元。

银河证券表示，下半年将着力转型升级、转机建制，深入推进以大交易为核心，以投资银行和投资管理为两翼的发展战略，重点促进融资融券、资产证券化、柜台交易、资金经营等领域业务发展，提升经营效率和业绩。

上半年收入及其他收益38.3亿元，同比增长23%。6月末的资产负债率为42%，较去年末上升14个百分点；经营杠杆为1.75倍，去年末则为1.41倍。

香港时间09:42，银河证券跌1.19%，报5港元；大市恒生指数 跌0.29%。（完）

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