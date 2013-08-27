更新版 1-中国1-7月规模以上工业企业利润同比增11.1%，验证经济企稳判断

* 1-7月份规模以上工业企业利润同比增长11.1% * 7月份工业利润同比增11.6%，较6月份大幅提高 * 新增利润集中于少数行业，整体盈利水平仍较低 (新增更多细节) 路透北京8月27日 - 中国国家统计局周二公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额30,032.2 亿元人民币，比去年同期增长11.1%，增速与1-6月份持平。进一步验证中国经济逐步企稳的判断。 尽管7月份工业企业利润增速有所提高，但新增利润仅集中于少数行业，企业整体盈利水平仍然较低，显 示经济回升的基础仍较脆弱。 数据显示，1-7月主营活动利润31,346.8亿元，比去年同期增长5.1%，增速比1-6月份回落2.1个百分点。 7月份，规模以上工业企业实现利润总额4,195.5亿元，比去年同期增长11.6%，增速比6月份提高5.3个百 分点，其中，主营活动利润3455亿元，增长1.8%，而6月份为下降2.3%. 浏览月度工业利润增速变化图表，请点选 (link.reuters.com/mam62v) 根据国家统计局工业司何平的解读，7月份新增利润主要集中在四个行业，包括电力、热力生产和供应； 计算机、通信和其他电子设备制造业；石油加工、炼焦和核燃料加工业和汽车制造业。这四个行业合计新增 主营活动利润354.8亿元，拉动规模以上工业企业主营活动利润增长10.5个百分点。 而其余37个行业主营活动利润合计减少293.7亿元，将规模以上工业企业主营活动利润增速向下拉动8.7 个百分点。 何平称，尽管7月份工业企业利润增速有所提高，但新增利润仅集中于少数行业，企业整体盈利水平仍然 较低。 7月份，按主营活动利润计算的主营业务收入利润率为4.23%，比去年同期下降0.28个百分点。单位成本 仍在攀升，受原材料购进价格降幅小于工业生产者出厂价格降幅和人工成本上升较快的影响，每百元主营业 务收入中的成本达87.07元，比去年同期提高0.81元。 以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%) 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 利润 11.1 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3.0 0.5 -1.8 -3.1 -2.7 主营利润 5.1 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2 6.0 4.0 0.9 -1.7 -2.9 -2.6 营收 11 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1 11.0 10.8 10.3 10.2 10.2 10.6 7月 6月 5月 4月 3月 ~ 12月 11月 10月 9月 8月 7月 利润 11.6 6.3 15.5 9.3 5.3 ~ 17.3 22.8 20.5 7.8 -6.3 4 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)