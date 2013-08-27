更新版 1-中国公开市场：流动性尚可逆回购缩量，央行延续“锁长放短”掌握主动权

* 公开市场七天逆回购缩量至290亿元

* 中标利率持稳在3.90%

* 月末流动性并未大幅收紧

* ”锁长放短”灵活操作，央行掌握主动权 (新增评论和央行公告)

路透上海8月27日 - 虽临近月末但银行间流动性并未大幅收紧，中国央行公开市场在昨日续做三年央票之后，周二进行了缩量逆回购操作，延续此前“锁长放短”的组合操作模式，进一步巩固和稳定市场预期。

交易员并指出，今日国库现金定存投放等对流动性亦有补充，银行间资金利率较为平稳；不过，央行维持资金面紧平衡的思路并未发生根本改变，通过“锁长放短”灵活操作，央行掌握了调节流动性较为充分的主动权。

“资金相对比较宽松稳定了，央行持续操作，现在只能说预期稍稳定了点，情绪上没有那么悲观罢了，”华北一银行交易员认为，央行续做三年央票锁定长期资金，令未来流动性疑虑难以消除，此外美国QE(量化宽松)退出等外围因素对央行货币政策是否产生影响，也是关注焦点。

央行公告显示，公开市场今日进行290亿元人民币七天期逆回购，操作量低于上周二的360亿元，中标利率则持平于3.90%。

“正常的操作吧，昨天央票(续做)没有全部冻结，还有就是近期资金价格有所回落，所以央行逆回购缩量，”华中一银行交易员预期，后续逆回购利率仍有可能持稳，以达到稳定市场预期目的。

央行周一在公开市场对周二到期的800亿元三年期央票进行了部分续做，规模为515亿元，利率持平于上次续做的3.50%。交易人士认为，由于市场之前对央票续做已经有一定预期，在短期银行间市场流动性并无大碍的情况下，央行“锁长放短”维稳资金面基调延续，有助于进一步稳定市场预期。

广发银行高级交易员颜岩则表示，央行继续控制流动性紧平衡的思路没有明显变化。未来国际资本流动趋势的变化，或将是促使央行做出政策调整的主要原因，此外还需继续观察国内经济运行情况和通胀水平等长期因素。

尽管近期资金偏紧已有所缓和，但中国财政部周二招标的500亿元三个月期国库现金定存中标利率仍稍高于上次水平。市场人士指出，自6月“钱荒”后银行开始被迫压缩同业业务杠杆，对其他渠道的存款补充需求因此提升，国库现金定存持续受青睐。

中国央行公开市场上周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 290

(周四) 待定

央票 （周一） 515

央票到期 1,020

正回购到期 --

逆回购到期 640

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