《香港报摘》--其他报纸重要消息8月27日

*明报：

--于中国从事鞋类产品制造及销售的达芙妮 公布，上半年纯利按年减少35.7%至3.1亿港元，同店销售按年下跌9.2%。

--中国南方航空 上半年面对经济放缓、行业运力增加和高铁开通等挑战，录得经营亏损1.14亿元人民币，总收入亦按年跌1.6%至462亿元。

*星岛日报：

--招商银行 董事长傅育宁表示，完成供股后，如果中国金融环境不发生重大变化，招行未来5年的资本需求应该得到满足。同时，近三年大股东并没有减持招行股份的计画。

*苹果日报：

--中国建材 总裁兼执行董事曹江林表示，下半年公司将会尽力稳定及减低资产负债率，严格控制资本开支，暂不作新收购，并加强内部管理及整合，以减低成本，预期下半年业绩将较上半年为佳。

--大唐发电 财务部总经理陈崧称，现时煤炭价格的回落，正好为火电行业改善经营环境，希望国家不要太快作出电价调整。

*东方日报：

--中国财险 中期纯利按年增16.75%至76.29亿元，好于市场预期，期内投资收入扭亏为盈，承保利润亦录得改善。

*大公报：

--中国心脑血管制药公司四环医药 上半年纯利按年增长33.8%至6.2亿元，优于市场预期。（完）

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