台湾债市：在外流通筹码少，公债成交疏落

路透台北8月27日 - 台湾指标10年期公债 殖利率周二早盘小升，但成交很少；指标五年券102/2期 殖利率则是未成交。

根据中央银行的资料显示，7月中央政府公债持有对象中，活跃的证券业其持有比例降至新低的0.56%，较上月的0.84%更低。其持券多数往银行业集中，而银行业较稳定的持券操作则令次级市场上流通的筹码更少，不利成交。