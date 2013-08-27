台湾债市：在外流通筹码少，公债成交疏落

* 美国公债价格连两升
* 台债流通筹码少，成交稀疏
路透台北8月27日 - 台湾指标10年期公债 殖利率周二早盘小升，但成交很少；指标五年券102/2期 殖利率则是未成交。
根据中央银行的资料显示，7月中央政府公债持有对象中，活跃的证券业其持有比例降至新低的0.56%，较上月的0.84%更低。其持券多数往银行业集中，而银行业较稳定的持券操作则令次级市场上流通的筹码更少，不利成交。
美国公债价格周一连升第二日，因经济数据弱于预期，助燃市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能等到今年再晚些时候才缩减购债计划。10年期公债 价格涨3/32，收益率从周五尾盘的2.82%跌至2.807%。
交易员观察市场最新动态：
* 五年期指标券未成交
* 10年期公债仅成交1支，成交意愿偏低
交易员预估主要公债今日交投区间：
* 五年期102/6：1.68-1.70%
本地时间10:06时最新报价：
* 102/6殖利率升1.2基点报1.6900%。交易量仅有1亿台币。
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(记者 高洁如; 审校 林高丽)