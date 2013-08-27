中国新债：财政部未来两周将代理招标522亿元地方债，期限三和五年

路透上海8月27日 - 中国财政部周二公告称，未来两周将代理招标发行总量522亿元人民币的地方政府债，其中下周一(9月2日)发行260亿元三年期品种，五年期品种262亿元将在9月9日招标。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次地方债发行计划表的具体内容为:

地区 三年期 五年期

发行额(亿元) 发行额(亿元)

江西 63 64

贵州 50 50

山西 45 46

北京 46 47

内蒙古 56 55

合计 260 262

其中三年期品种为财政部代理发行的今年第九期地方债，采用单一价格招标方式，标的为利率。9月3日开始计息，9月3日至9月5日进行分销，9月9日起上市交易。

财政部8月19日代理招标发行的三年和五年期固息地方债，因受债市低迷拖累，中标利率双双创下2009年来最高水位，投标倍数则跌至今年内的新低。

而中国地方政府今年首批自主招标的地方政府债，中标利率则向同期限国债看齐。山东省政府上周五(23日)自主招标发行的五年和七年期地方债，并双双录得两倍以上投标倍数。交易员表示，这主要是受非市场因素主导，中标结果并不具代表性。

2013年地方政府债计划发行规模为3,500亿元，较去年大增40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完)

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