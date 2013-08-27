台湾汇市：台币实质交投稳中趋贬，受新兴市场货币走弱影响

路透台北8月27日 - 台币兑美元 周二早盘实质交投稳中趋贬。交易员表示，国际美元未因疲弱的耐久财订单数据而走弱，反而是新兴市场货币又下跌，令台币开盘后跟随韩元走弱。惟出口商也因达到设定价位展开抛汇，使得台币略为获得支撑。

汇银人士表示，市场仍会在陆续公布的经济数据中，推估美联储是否在9月中开始缩减QE(量化宽松)规模，最关键者就是9月6日公布的8月非农就业数据，此前金融市场料将随着讯息面上下震荡。台币在此趋势下，难脱狭幅整理格局，实质交投贬破30.0价位不易。

“接近30.0，出口商就多起来，月底也到了。”一位本地大型公股银行交易员称。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度略微缩减，其中指标一个月期报在-0.030/-0.020，上日收在-0.055/-0.040。报价 来到29.943/29.958左右，上日收在29.910附近。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.970-29.990，上日在29.950-29.960，上日收盘价为30.015。

本地时间10:25时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.96角报29.957。

交易员观察市场最新动态：

* 出口商在29.990抛汇卖压大增，月底仍有例行作帐需求

* 盘中观察新兴货币贬值幅度变化，外资是否转卖超台股

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.960-30.000

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