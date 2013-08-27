《路透碳点》中国碳排放有望在2023年见顶，但须大规模投资电力行业

路透北京8月27日 - 彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)分析师周二表示，如果中国政府在电力领域投资2,160亿美元并立法规定二氧化碳排放价格，那么中国温室气体排放有望在未来10年内见顶。

分析师在一份关于中国电力市场的报告中预计，到2030年中国发电量将从目前的1.5太瓦（TWh）升至2.7太瓦。

但尽管整体发电量将增长，但煤炭发电比例将从2012年的67%降至2030年的44%。

该报告称，这一转变将主要源于可再生能源和燃气发电领域的大规模投资、以及规定二氧化碳排放价格。

报告指出，如果中国电力行业设定碳价格，在2017-2030年平均碳价仅需设为99元人民币/一吨二氧化碳当量(tCO2e)，那么排放就可望最早于2023年见顶。

报告预测，中国将于2017年在电力行业引入排放交易机制，初始的碳排放价格为每吨45元，随后逐步升至2030年的175元左右。

根据该报告，这一碳价意味着相比以往场景，仅有77%的新煤厂会建立。

国际能源署指出，未来20年，中国将占碳排放增长的大部分。

英国气象办公室此前曾表示，除非2020年全球排放见顶，否则由于气候变暖，世界出现大范围洪水和旱灾的风险将加大。

但要让中国经济减少煤炭这一温室气体主要污染物的使用，将需要大量投资。

彭博新能源财经估计，每年须投资1,590亿美元，相当于中国2012年GDP的2%，来扩大发电量，其中一半流向可再生能源。