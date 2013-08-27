《热点聚焦》1990年代的长天期交易开始回过头来困扰华尔街

记者 Lauren Tara LaCapra/Dan Wilchins；编译 隋芬/王翔琼/张明钧

路透8月26日 - 1990年代前后，美国银行业者想出一个聪明的主意：替员工保寿险，因为人的寿命有期。但现在，这些保单回过头来成为困扰，原因却与员工寿命并无关联。

十多年来，银行大批购买员工的人寿保单--这些保单被称为“银行持有的人寿保险”。它们与传统保单的不同之处是：由银行来选择保费如何投资，并负责投资的亏损或收益；而传统保单的保费是由保险公司来进行投资。

银行偏爱这些产品的赋税优惠，但却讨厌暴露于市场波动之下。摩根大通的衍生品专业人士找到了解决方案：一种称为“稳定价值交换”(stable-value wrap)的产品，只要支付一定费用，就能把多数亏损风险转移到摩根大通，期限通常是未来的30年或者更长，取决于保单条款而定。

这种产品相当于一种长期的衍生品合约，现在正是它成为银行的痛脚。严苛的国际新规迫使银行为长期交易准备更多资本，意味着与上述保单及其他很多产品相关的衍生品正在冲击银行的获利。

从1990年代直至2008年金融危机爆发期间，很多银行都会固定交易期限30年或者更长的互换产品，包括摩根大通、摩根士丹利 、美国银行 和花旗 。

客户会提出要求：比方，如果一家公用事业公司要建一座电厂，它可能会使用一个长期衍生品，作为保护自身免受利率突然上升等风险影响的融资方案内容之一。同样的，当房利美和房贷美等房屋融资巨头需要削减利率曝险时，它们也使用长期衍生品工具。而当养老基金或政府需要将现金流更适当地与预期债务做匹配时也一样。

这些仓位很难解除。与银行承做长期交易的企业、政府或养老基金仍需要这些衍生品来压低风险。但银行通常无法将风险敞口转给另一家交易机构，因为根据全球资本规定，同业也面临相同的资本限制。

“时代已不同：如今金融机构资产负债表上的大量长期衍生品变得十分昂贵，而且会一直贵下去，”风险管理公司Kamakura Corp的首席运营官Martin Zorn表示，他在1990年代曾担任Wachovia Bank的企业银行和资本市场部主管。

这些交易带来的痛楚犹存，凸显银行要走出数年来行为放纵所导致的信贷危机，还有很长的一段时间。很多投资者迫切希望危机造成的负债能够消失。但银行业高层表示，这个过程可能仍需要好几年，因为监管机构还在继续进行调查、新的规定开始实施，而且银行仍然在处置不良资产。

当然，长期交易可能在银行固定收益账目中只占很小比例。

例如，一名知情人士称，摩根士丹利源自1990年代的交易，在该行不在交易所内进行的衍生品账目中占比不到1%。该行希望到2016年时，将固定收益、外汇和大宗商品资产的比重缩减至少51%，尽管受到这些交易影响，但迄今已经超出了目标。

但长期仓位仍消耗了摩根士丹利过多的资金，令高层耿耿于怀。在该行5月召开的年度会议上，执行长戈尔曼称这些仓位为“死钱，”并指出其中某些交易始于1990年代。

华尔街同业表示，摩根大通的长天期互换持仓量可能最大，因为该行是华尔街最大的互换交易商，以某些方式计算约占市场的30%。

摩根大通的发言人拒绝置评。

**资本规定**

一般来说，银行会卸下这些部位的利率风险，并对冲其他种类的曝险，因此这些互换合约会造成痛苦并不是因为市场波动，而是因为监管规定的改变。根据新的巴塞尔III全球资本监管规定，中长天期的衍生品交易所需的资本缓冲要比短期仓位来得多。

银行必须准备的资本缓冲多寡，取决于互换合约的市值、交易对手的信用、以及合约存续期间银行可能蒙受的损失，因此交易存续期间越长，就需要更多的资本。

根据先前的规定，那些不在交易所交易的衍生品所需要的资本有其上限，但巴塞尔III规定终止了这样的限制，意味着银行业者恐将被迫准备更多资本缓冲，甚至高于部分交易的价值。这些衍生品有许多是量身设计合约，而不是标准化合约，因此很难将这些交易移转至结算中心。

除此之外，波士顿咨询公司(BCG)合伙人James Malick表示，对于那些更为复杂的店头(OTC)衍生品交易而言，新规定的保证金要比以往水准高出200%。

交易商表示，银行业者正试图找出方法来降低这些长期交易的曝险，甚至于成立专责单位来降低这些部位。

对冲基金Quadratic Capital管理合伙人Nancy Davis表示，交易商撤出长期互换合约的动作相当明显。根据结算这类交易的Depository Trust & Clearing Corporation数据，相关衍生品的大量新交易活动集中在存续期小于五年的合约。

在1990年代，拥有优良信用评等的保险业者常常和从事衍生品业务的子公司进行长期互换交易。Davis指出，财力雄厚的资产管理公司及养老基金可能最终向那些银行业者不愿提供流动性的领域供应资金。

Davis表示，“目前将银行资本锁在长期互换合约上并不是最佳的用途，银行业者宁愿将这些资金花在别的地方。”(完) (译文审校 沈以文)