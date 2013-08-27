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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 16:26 BJT

德国数据：8月IFO企业景气判断指数升至16个月高位

“德国经济向上升速一档，”Ifo经济学家Kai Carstensen在新闻稿中表示。“企业对当前业务情况更加满意。他们对未来业务发展的乐观情绪也增加，虽然只是小幅上升。”(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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