更新版 1-新债招标：中国国开行五期债利率多稍低于预期，需求平稳惟七年偏弱

* 国开行五期债定位多稍低于预期，整体需求平稳

* 债市虽略回暖但预期仍谨慎，七年品种需求相对疲弱

* 七年和10年品种限制高标位投标量，以控制发债成本 (新增市场评论和更多背景)

路透上海8月27日 - 中国国家开发银行 周二招标发行新一轮五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标利率多稍低于预期，债市近期从悲观氛围中略有回暖，新债需求也渐趋平稳。

不过市场人士并指出，尽管市场暂获喘息，但机构对后市的预期仍不乐观，短线操作的心态占据主流，各期限品种的表现也有所差异，今日新债中七年期需求仍相对疲弱，显示市场对该期限品种看法仍谨慎。

“整体还可以吧，七年比较差一些，现在要么五年、要么10年，七年这个期限大家都不太待见。”上海一银行交易员称。

她还谈到，本周以及市场供给压力有所减缓，有助于市场心态恢复，不过目前债市尚不具备完全摆脱弱势的条件，机构也不敢进行太激进的买入操作，“很多都是交易型的机构，做几个点就跑了，后面还不好说，套住了就麻烦了。”

本次具体招标结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

中标利率 4.37% 4.50% 4.58% 4.69% 4.72%

预测均值 4.40% 4.54% 4.61% 4.69% 4.75%

投标倍数 1.66 2.45 2.21 1.47 2.27

而对于今日国开行调整了七年和10年品种单一标位的最高投标量，上海另一银行交易员表示，“感觉跟限购差不多。”

而北京一银行交易员则谈到，国开行限制高标位的投标量主要是未来防止长债定位过高，如果市场过分推高利率，宁愿选择流标，以控制发债成本。

今日新债的投标书显示，一、五年期品种每标位投标上限分别为7亿元，三年期为6亿元，七年期和10年期在4.65%下方以及4.70%下方的标位投标上限6亿元，这两个期限品种介于4.65%－4.70%和4.70%－4.75%的各标位投标上限则减少到5,000万元，高出上述利率区间的标位投标上限则进一步降至2,000万元。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.3715%、4.5420%、4.6406%、4.6868%和4.7874%。

上述五期债中一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

今日新债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期债

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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过70亿元、60亿元、

70亿元、50亿元和50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 8月27日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 1/3/5年：8月29日

7/10年：9月2日

分销期 1/3/5年：8月28日-8月29日

7/10年：8月28日-9月2日

上市日 1年：9月2日

3/5年：9月4日

7/10年：9月6日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留