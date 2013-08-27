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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月27日

路透伦敦8月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

   品种        最新库存       变动
    铜          576,350    +12,125
    锡           15,295        -10
    铅          186,525     -1,325
    锌        1,024,850     +1,275
    铝        5,422,150     -6,025
    镍          211,902     +1,842
  铝合金         67,060        -80
  NASAAC        111,640        -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种      库存数据          库存分布           品种      库存数据             库存分布
 铜        MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD        铅         MPB-STOCKS          <0#MPBSTX-LOC-GRD>
                             >                                                 
 铝        MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD        锡         MSN-STOCKS          <0#MSNSTX-LOC-GRD>
                             >                                                 
 锌        MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD    铝合金         MAA-STOCKS          <0#MAASTX-LOC-GRD>
                             >                                                 
 镍        MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD     NASAA         MNA-STOCKS          <0#MNASTX-LOC-GRD>
                             >                                                 
 

 (编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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