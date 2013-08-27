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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 17:25 BJT

中港个股：中石油称公司副总裁李华林等高层接受中国有关部门调查

路透香港8月27日 - 中国最大油气生产商--中国石油 周二称，公司副总裁兼董事会秘书李华林等高层正在接受中国有关部门调查，但公司正常经营不受影响。

中石油在联交所一份声明中称，于8月26日接到控股股东中国石油天然气集团通知，李华林，公司执行董事、副总裁冉新权和公司总地质师王道富正接受中国相关部门调查。

声明并称，三人均因个人原因，已辞去其各自在中石油担任的上述职务，即日生效。

中石油表示，“公司正常经营不受影响，并将根据监管要求对相关情况及时披露。”

该股将于明天恢复买卖，H股于停牌前周一收报8.65港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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