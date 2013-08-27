香港数据：7月出口值按年增10.6%，进口值按年升8.3%

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透香港8月27日 - 香港政府统计处周二公布，2013年7月整体出口货值按年增10.6%，因去年同期基数较低；期内进口货值则按年增8.3%。
7月份转口货值为3,006亿港元，按年上升10.9%。而港产品出口货值则下跌至48亿港元，跌幅为6.7%。
政府发言人指出，商品出口在7月份表现改善。输往内地及很多其他亚洲市场的出口较上年同期录得明显增长，部分是由于去年比较基数较低所致。同时，输往欧美地区的出口亦有所改善。 发言人进一步指出，展望未来，鉴于先进经济体的复苏疲弱和美国货币政策的未来取向仍不明朗，外围环境依然不稳。香港的出口表现在短期内还可能会较为波动。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2013年7月 +10.6 +10.9 +8.3
6月 -0.2 0.0 +1.4
5月 -1.0 -0.9 +1.7
4月 +9.0 +9.3 +7.7
3月 +11.2 +11.3 +11.3
2月 -16.9 -16.8 -18.3
1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9
11月 +10.5 +10.7 +9.0
10月 -2.8 -2.7 +3.3
9月 +15.2 +15.3 +14.9
8月 +0.6 +0.7 +0.9
7月 -3.5 -3.5 -1.8
6月 -4.8 -4.7 -2.9
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7
13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3
13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7
13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7
13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年1月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3
12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7
12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4
8-10月 +3.6 +3.6 +6.1
7-9月 +2.5 +2.5 +4.2
6-8月 -1.5 -1.5 +1.5
5-7月 -3.7 -3.8 -1.4
4-6月 -3.7 -3.8 -1.5 (完)
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浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。