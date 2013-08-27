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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 11:37 BJT

菲律宾股市：大跌逾4%至两个月低点

路透曼谷8月27日 - 菲律宾股市指标股指 周二大跌逾4%，表现逊于东南亚其他股市，因Ayala Land 和Ayala Corp 等大盘股遭遇全面卖盘而下跌。

在持续三天的周末结束后，指标股指下跌4.35%至5,892.89点，为6月26日以来最低。

印尼股市 下跌1.9%，而泰国股市 下滑近1%。(完)

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