中港股业绩：中国远洋上半年净损9.9亿元人民币，亏损按年缩窄

截至6月底止半年，中国远洋的净亏损为9.99亿元，首季净亏损为19.88亿元。由于公司过去连续两年业绩亏损，假如全年未能成功扭亏，其A股股份可能被实施退市风险警示。

受累国际航运市场供需失衡没有实质改善，集装箱和乾散航运市场持续低迷，运价同比下滑兼处于低位，打击中国远洋的营运表现。该公司上半年出售了中国远洋物流和中远集箱工业有限公司股权，以及在减少乾散货租入船舶规模及支出，稍为缓和了亏损的情况。