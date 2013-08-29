中港股业绩：中国远洋上半年净损9.9亿元人民币，亏损按年缩窄

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港8月29日 - 中国主要综合航运商--中国远洋控股股份有限公司 周四公布，上半年持续亏损，但幅度较上年同期已大幅减少。
截至6月底止半年，中国远洋的净亏损为9.99亿元，首季净亏损为19.88亿元。由于公司过去连续两年业绩亏损，假如全年未能成功扭亏，其A股股份可能被实施退市风险警示。
受累国际航运市场供需失衡没有实质改善，集装箱和乾散航运市场持续低迷，运价同比下滑兼处于低位，打击中国远洋的营运表现。该公司上半年出售了中国远洋物流和中远集箱工业有限公司股权，以及在减少乾散货租入船舶规模及支出，稍为缓和了亏损的情况。
今年以来，中国远洋H股累计下跌9.7%，同期恒生指数 跌幅为约3%。(完)
浏览中国远洋其他新闻，请点选 如欲浏览A+H股股价对比表,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪/李珊珊；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。