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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 19:06 BJT

中港股业绩：中国远洋上半年净损9.9亿元人民币，亏损按年缩窄

路透香港8月29日 - 中国主要综合航运商--中国远洋控股股份有限公司 周四公布，上半年持续亏损，但幅度较上年同期已大幅减少。

截至6月底止半年，中国远洋的净亏损为9.99亿元，首季净亏损为19.88亿元。由于公司过去连续两年业绩亏损，假如全年未能成功扭亏，其A股股份可能被实施退市风险警示。

受累国际航运市场供需失衡没有实质改善，集装箱和乾散航运市场持续低迷，运价同比下滑兼处于低位，打击中国远洋的营运表现。该公司上半年出售了中国远洋物流和中远集箱工业有限公司股权，以及在减少乾散货租入船舶规模及支出，稍为缓和了亏损的情况。

今年以来，中国远洋H股累计下跌9.7%，同期恒生指数 跌幅为约3%。(完)

浏览中国远洋其他新闻，请点选 如欲浏览A+H股股价对比表,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪/李珊珊；审校 曾祥进)
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