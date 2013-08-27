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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 12:20 BJT

香港新股：辽宁辉山乳业计划周四进行IPO聆讯，筹资额高至10亿美元

路透香港8月27日 - 汤森路透旗下IFR周二引述消息人士称，辽宁辉山乳业集团计划本周四为其香港首次公开发行(IPO)进行聆讯，筹资规模高至10亿美元。

IFR并报导，若IPO获批准，辉山乳业将于下周一开始市场推介。

辉山乳业为中国东北区最大乳业公司，产品包括液态奶与奶粉。德银 、汇丰 、高盛 以及瑞银 为辉山进行承销事宜。（完）

(编译 李珊珊; 审校 张喜良)

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