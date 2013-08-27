中国汇市：人民币早盘近走平，中间价难觅方向成交热情降温

* 即期早盘近走平

* 交投清淡，波动幅度仅有12个点子

* 中间价难觅方向

路透北京8月27日 - 人民币兑美元即期 周二近走平。中间价微幅走低，未给市场提供方向。客盘表现较此前几天清淡，早盘波动区间仅有12个点子。

交易人士说，本月以来即期始终难以升破6.12元强阻力位，在该价位上下方都有市场力量形成牵制。从预期上后市看法偏多，但无奈中间价风平浪静，短期还是以不升不贬的预期进行操作较为保险。

一国有大行交易员表示，市场近几个交易日有所降温，感觉流动性变差，市场变得“很薄”，不大的结购汇都会引起波动。后市觉得还有升值压力，但还要看中间价行事。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.1225元，上日收报6.1225元。今日人民币兑美元中间价 为6.1688元，上日中间价为6.1680元。

东京汇市日圆周二亚洲盘中小幅上涨，因市场担心美国可能越来越接近对叙利亚政府疑似使用化学武器而采取军事行动，导致冒险意愿受到打击。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2385/00，上日尾盘为6.2340。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1135/65元，上一交易日尾盘报6.1110元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

人民币汇率市场报导/掉期

全球主要外汇市场收盘报导

人民币离岸/NDF相关新闻

全球外汇市场主要消息

人民币在岸相关新闻

全球外汇动态