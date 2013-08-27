《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*浙江华友钴业 5 2.5 12 8/30簿记建档 中信银行 A+ 9/3 9/4
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*安徽水利 2 1 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA- 9/2 9/3
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重庆化医控股 40 10 12 8/29簿记建档 光大银行 AA+ 8/30 9/2
集团公司 兴业银行
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安徽高速公路 20 10 12 9/3簿记建档 招商银行 AAA 9/5 9/6
控股集团 民生银行
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TCL集团 60 17 12 推迟发行 国开行 AA -- --
进出口行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*浙江能源集团 30 30 7 9/3簿记建档 建设银行 AAA 9/4 9/5
民生银行
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*上海金桥集团 20 10 5 9/3-9/4簿记建档 工商银行 AA+ 9/5 9/6
（附第3年末发行人利率选择权和投资者回售权） 农业银行
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吉视传媒 10 5 5 8/28簿记建档 兴业银行 AA 8/29 8/30
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河南水利 10 10 5 8/28簿记建档 浦发银行 AA 8/30 9/2
投资集团
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重庆西永微 42 20 5 8/29簿记建档 中国银行 AA+ 9/2 9/3
电子产业园区
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山东钢铁 38 33 3 8/30-9/2簿记建档 工商银行 AAA 9/3 9/4
集团 光大银行
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石河子国资 8 6 5 9/2簿记建档 招商银行 AA 9/3 9/4
经营集团 中信银行
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大族控股集团 13.9 7 5 9/2簿记建档 中金公司 AA 9/3 9/4
工商银行
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重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- --
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云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- --
集团
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湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- --
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广东粤电集团 30 30 5 推迟发行 工商银行 AAA -- --
农业银行
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滨化股份 15 3 5 推迟发行 招商银行 AA -- --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)
(整理 曹巍浩；审校 丁淑琴)