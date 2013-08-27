台湾货币市场：短率盘旋低档，月底资金紧缩效应并不明显

* 市场拆入需求依旧不振

* 明日标售182天期国库券、周四交割

* 短率盘旋低档

* 短票发行量少

记者 詹静宜

路透台北8月27日 - 台湾银行间短率周二盘旋低档。今日有一档273天国库券到期300亿台币，整体市场资金情势持稳偏多，月底资金紧缩效应并不明显，料本周短率仍将贴近区间低位。

银行资金调拨人士表示，目前市场拆入需求依旧不振，加以月底短票发行量偏少，银行间销钱管道难觅，况且月底国泰金控 约120亿台币现金增资股款陆续入帐，致收款行资金水位高涨，今日一周拆款利率区间高位略见下滑压力。

“月底效应不明显，只需留意最后一个交易日(30日)就好!”一位大型官股银行交易人士说。

明日央行将标售财政部加发一档182天期国库券，金额为200亿台币，将于周四发行，交易人士认为，可望稍微缓和银行间资金去化压力，但不致于令月底资金情势偏紧，短率仍旧稳在低位。

金融机构资金调拨人士指出，随着美国量化宽松(QE)退场影响发酵，资金可能陆续回流美国，本旬外商银行资金没有像上旬一样滥，市场对本旬182天期国库券标低于上旬的预期略有降温。

台湾央行于7月11日代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.48%，低于市场预期的0.56%附近。 台湾央行8月13日代财政部标售364天期国库券，其决标贴现率为0.647%，符合预期。此次得标利率较上次标售同天期国库券走高1.8基点，利率有触底反弹迹象。

本地时间12:00时：

**台币兑美元 走高3.3分报29.982。

**台股 下跌0.31%，报7,870.14点；成交量 报445.40亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.42%，上日收在0.380-0.43%。

**发行量偏少、利率续处低位**

在短票市场方面，部分大型票券商表示，今日发票量明显偏少，周四、周五发票量有望略有回温，由于今日发行量太少只能少量承作，短票利率持稳区间低位。

“月底票量正值空窗期，做起来绑手绑脚的 !”一位大型票券交易主管说。

银行资金调拨人士也称，月底票券资金缺口不大，几乎都买不到短票，只能到期续做一些拆款，下午再寻寻看有没有临时被走钱的同业。

今日30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，大区间则落在0.65-0.67%，大致与上日同。

台湾央行今日存单到期金额为4,209.50亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆3,379.45亿台币，本周余日落点分别为周三1,608.00亿、周四3,927.30亿及周五905.15亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为108亿台币，累计超额准备为940亿，加计前期1%的超额准备为2,315亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周二持稳不变。市场资金宽松依旧，投信找券有增无减，令RP利率持续位于低位。

一位大型票券商交易员则表示，由于对于公债持续看空，因此估计持券部位将持续降低，这将使得RP市场的券源更为减少。

“ 有钱的人要烦恼钱要丢哪里，”一位证券商交易员表示。

另外一位证券商交易员则表示，估计明日的公司债/金融债交割将不致令市场吃紧，本周RP利率水位应仍能维持在低位。

本周紧缩因素有周三玉山银行、富邦金控 及远东新世纪 共发行120.5亿台币的金融债及公司债。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，两者皆大致同于上日。