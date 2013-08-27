中国债市动态：现券维持微暖态势，公开市场继续锁长放短操作符合预期

路透上海8月27日 - 中国银行间债市周二早盘现券延续微暖态势。交易员表示，央行公开市场延续“锁长放短”操作，基本符合机构预期，对市场影响不大；早间在现金定存招标助力下，资金供给相对均衡，现券买意仍偏暖。

他们并指出，在场内预期渐趋稳定后，虽然试水买盘较此前增多，但卖盘也开始不急于出脱手中筹码，买卖双方达成交易仍有差距，成交偏淡。

“今天买盘挺多的，大家预期变稳定了，但卖方报价也高，买盘也没明显去追，不容易成交。”北京一券商交易员称。

上海一商业银行交易员则指出，央行公开市场仍续做三年央票锁定长期资金，并通过逆回购放出短期资金，对市场冲击不大，“习惯了，没什么影响。”他称。

虽临近月末但银行间流动性并未大幅收紧，中国央行公开市场在昨日续做三年央票之后，周二进行了缩量逆回购操作，延续此前“锁长放短”的组合操作模式，进一步巩固和稳定市场预期。

早间还有国开行新一轮福娃债招标，中标利率多稍低于预期，上述上海的交易员指出，结果出来后，有少量金融债买盘溢出，但暂时对整个市况的影响不大，在市场没有出现反转迹象前，入场的多是交易盘，短线操作的策略占主导。

中国国家开发银行 周二招标发行新一轮五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标利率多稍低于预期，债市近期从悲观氛围中略有回暖，新债需求也渐趋平稳。