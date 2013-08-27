版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 16:41 BJT

台湾央行：共发行4,209亿台币存单，存单发行余额减0.5亿

路透台北8月27日 - 台湾央行周二公布，今日共发行4,209亿台币存单。若相较存单到期金额4,209.5亿，存单发行余额减0.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,152.50

91天期 0.93 38.50

182天期 1.05 18.00

央行周一共发行2,729.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,340.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为108亿台币，累计超额准备为940亿，加计前期1%的超额准备为2,315亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐