《独家新闻》SEC要求交易瘫痪事件经过，Nasdaq与NYSE互相归咎对方

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
**互相指责**
Nasdaq执行长Bob Greifeld上周对CNBC说，这次事件的教训就是该交易所在和其他“市场参与者”打交道时，必需有更好的“防御操控”。
根据接近Nasdaq的消息人士，Greifeld所指的就是Arca。他们说，Nasdaq认为Arca的连接问题最终导致SIP停摆，引发交易所在SIP即将停摆之前关闭了连接。
他们说，由于Arca不断尝试连上SIP，处理器的记忆体达到满载，服务器(伺服器)不堪负荷，而未能回到备用系统。
但接近NYSE的人士说，虽然Arca连不上SIP，但这类连接问题在交易所之间很常见。所以如果是这个问题导致SIP关机，那么正好暴露出Nasdaq系统有瑕疵。
消息人士说，NYSE相信，Arca的连结被Nasdaq无意中关闭了15分钟，而备用系统运行了45分钟都没有问题，然后Arca才在Nasdaq要求下关闭连接。
“不管Arca是不是祸首，或者另有别的因素，这种惨事迟早会发生，”一位熟悉NYSE想法的人士说。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/李婷仪; 审校 隋芬)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。