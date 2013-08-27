《独家新闻》SEC要求交易瘫痪事件经过，Nasdaq与NYSE互相归咎对方

**互相指责**

Nasdaq执行长Bob Greifeld上周对CNBC说，这次事件的教训就是该交易所在和其他“市场参与者”打交道时，必需有更好的“防御操控”。

根据接近Nasdaq的消息人士，Greifeld所指的就是Arca。他们说，Nasdaq认为Arca的连接问题最终导致SIP停摆，引发交易所在SIP即将停摆之前关闭了连接。

他们说，由于Arca不断尝试连上SIP，处理器的记忆体达到满载，服务器(伺服器)不堪负荷，而未能回到备用系统。

但接近NYSE的人士说，虽然Arca连不上SIP，但这类连接问题在交易所之间很常见。所以如果是这个问题导致SIP关机，那么正好暴露出Nasdaq系统有瑕疵。

消息人士说，NYSE相信，Arca的连结被Nasdaq无意中关闭了15分钟，而备用系统运行了45分钟都没有问题，然后Arca才在Nasdaq要求下关闭连接。

“不管Arca是不是祸首，或者另有别的因素，这种惨事迟早会发生，”一位熟悉NYSE想法的人士说。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/李婷仪; 审校 隋芬)