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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 13:05 BJT

日本经济：财务省下一财年预算将申请创纪录的偿债支出--文件

路透东京8月27日 - 根据路透周二获得的一份文件，日本财务省将在2014/15财年预算案中申请创纪录的25.3兆(万亿)日圆用于偿债，这个金额比今年高出13.7%。

该决策凸显出，日本偿付大规模公共债务的成本日渐上升。

日本的公共债务现相当于5兆美元经济产值规模的两倍，在主要工业国家中为最大。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)

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