港股业绩：九仓中期核心盈利按年升5%，中国物业发展业务贡献增

路透香港8月27日 - 香港综合企业--九龙仓集团有限公司 周二公布，上半年的核心盈利按年增长5%，中国发展物业盈利有可观增长以及投资物业收益稳定上升，抵销了香港地产业务贡献减少的影响。

截至6月底止半年，九仓撇除投资物业重估盈余及其他会计收益/亏损的核心盈利为56.83亿港元，去年同期为54.25亿港元。

九仓董事会建议派中期息每股0.5港元，比去年同期0.45港元为高。

业务遍及房地产、港口、物流、电讯与媒体的九仓，近年积极扩展在内地的地产版图，香港的地产发展业务比重逐渐减少，并主要由其母公司会德丰 进行。

上半年，九仓的中国发展物业核心盈利按年上升39%，对集团的贡献由去年的19%升至25%。至于香港发展物业所占比重则由去年的15%萎缩至1%。拥有尖沙嘴海港城、铜锣湾时代广场等贵重零售投资物业的九仓，投资物业对盈利的贡献则由去年的54%进一步升至56%。

不计及公司持股24.4%的绿城中国 的部份，九仓在中国的发展物业土地储备约1.25亿平方尺。截至6月底止半年九仓在内地的房地产销售额为109亿元人民币，完成全年200亿元目标的54.5%。于6月底止已预售但尚未确认入账的销售额为190亿元人民币。

公布业绩前，九仓早盘收低1.58%，报65.55港元。大盘恒生指数 跌0.3%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)