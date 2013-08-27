版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 13:09 BJT

国际油市：布兰特原油处于111美元上方，因叙利亚紧张情势升高

10月美国原油期货 上升0.34美元至每桶106.26美元，上日下跌0.5%，因数据显示，美国7月耐久财订单降幅为近一年以来最大。

“任何油价跌势都将受到叙利亚紧张局势的良好支撑，因为该国形势可能蔓延至该地区其他地方，”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示。

中东动荡局面对布兰特原油构成支撑，因投资者担心叙利亚和埃及危机将波及该地区其他地方，并阻碍石油供给。

美国国务卿克里周一为美国就叙利亚政府使用化学武器而可能采取军事行动奠定基础，暗示叙利亚政府军是“道德流氓”。

美国方面，房屋销售和耐久财订单数据表现疲弱，削弱了美联储可能最早于9月开始缩减刺激政策的观点。

“我们很可能本末倒置，”Le Brun称，“如果缩减刺激政策推迟到2013年稍晚，那么应会支撑黄金和石油等风险资产。”(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/王翔琼；审校 戴素萍/于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐