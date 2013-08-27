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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 13:42 BJT

泰国金融：央行称外储充足能够应对资金外流，必要时会对泰铢采取行动

她表示央行正在研究是否可动用外汇储备来投资股市，或是设立一支基金，但她并未详加说明。泰国目前约有1,720亿美元外汇储备。

她还称，泰铢疲弱不会增加通胀压力。泰铢兑美元周二报32.14，为三年来最弱水准，因投资人逃离新兴市场。(完) (编译 隋芬/张若琪 审校 于春红)

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