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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 13:42 BJT

印度卢比汇率：卢比汇价已远远脱离真正水平--财长

路透新德里8月27日 - 印度财长周二表示，卢比汇价已远超真正水平，而且印度是面临这种压力的数个新兴市场之一。

卢比兑美元 开盘走贬至65，此前下议院批准了一项价值近200亿美元向穷人提供廉价谷物的计划。

但财长齐丹巴南称，即便在实施该项食品安全计划后，政府也会坚持把财政赤字与国内生产总值(GDP)之比控制在4.8%的目标。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)

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