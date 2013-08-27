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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 14:21 BJT

印度股市：NSE指数跌幅扩大至2%，因食品安全法疑虑

路透孟买8月27日 - 印度NSE股指周二下跌2%，包括HDFC Bank在内的蓝筹股下挫，因市场担心食品安全法的通过将给该国财政和经常账赤字带来压力，引发主权评级调降的忧虑。(完)

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